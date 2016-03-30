Апелляционный суд отменил обязательство Авакова извиниться перед Тягнибоком за обвинения в беспорядках под Радой
Апелляционный суд Киева признал неправомерным определение Печерского районного суда столицы, которым министра внутренних дел Арсена Авакова обязали принести публичные извинения лидеру партии "Всеукраинское объединение “Свобода” Олегу Тягнибоку за обвинения его и активистов его партии в организации массовых беспорядков под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом жалобу МВД и представителей Авакова.
В свою очередь представители Тягнибока и ВО “Свобода” после объявления такого решения суда подчеркнули, что не согласны с ним и будут обжаловать вердикт в кассационном порядке.
Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года под Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. В результате погибли четверо бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.
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Аваков обвинил в организации беспорядков под зданием парламента "Свободу" и лично Тягнибока. «Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию “Свобода”. Я считаю, что это преступление, а не политическая борьба», - сказал Аваков.
Он отметил, что лично просматривал видео, фотографии, на которых Тягнибок стоял рядом, когда жестоко избивали солдата Нацгвардии.
8 сентября 2015 года Тягнибок заявил, что подал иск к Авакову о защите чести, достоинства и деловой репутации за обвинение в причастности к организации беспорядков под ВР.
9 февраля Печерский райсуд Киева обязал Авакова опровергнуть обвинения в адрес «Свободы». Суд обязал МВД в течение месяца со дня вступления судебного решения в законную силу провести брифинг и опровергнуть информацию, распространенную Аваковым.
МВД подало апелляцию на указанное решение Печерского райсуда.