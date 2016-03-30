Апелляционный суд отменил обязательство Авакова извиниться перед Тягнибоком за обвинения в беспорядках под Радой

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом жалобу МВД и представителей Авакова.

В свою очередь представители Тягнибока и ВО “Свобода” после объявления такого решения суда подчеркнули, что не согласны с ним и будут обжаловать вердикт в кассационном порядке.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года под Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. В результате погибли четверо бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

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Аваков обвинил в организации беспорядков под зданием парламента "Свободу" и лично Тягнибока. «Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию “Свобода”. Я считаю, что это преступление, а не политическая борьба», - сказал Аваков.

Он отметил, что лично просматривал видео, фотографии, на которых Тягнибок стоял рядом, когда жестоко избивали солдата Нацгвардии.

8 сентября 2015 года Тягнибок заявил, что подал иск к Авакову о защите чести, достоинства и деловой репутации за обвинение в причастности к организации беспорядков под ВР.

9 февраля Печерский райсуд Киева обязал Авакова опровергнуть обвинения в адрес «Свободы». Суд обязал МВД в течение месяца со дня вступления судебного решения в законную силу провести брифинг и опровергнуть информацию, распространенную Аваковым.

МВД подало апелляцию на указанное решение Печерского райсуда.