ВР рассмотрит вопрос лишения гражданства из-за преступления против нацбезопасности (прямая трансляция)

Эти изменения (законопроект №2708) депутаты будут рассматривать в первом чтении, говорится в повестке дня парламента.

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Также народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №0083 о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Словакии о безвозмездной передаче вертолета Ми-8ПС-9, а также законопроект №2544а об электронных доверительных услугах.