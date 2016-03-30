ВР рассмотрит вопрос лишения гражданства из-за преступления против нацбезопасности (прямая трансляция)
09:58, 30 марта 2016Политика
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Верховная Рада рассмотрит изменения относительно прекращения гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
Также депутаты рассмотрят некоторые другие вопросы / Фото УНИАН
Эти изменения (законопроект №2708) депутаты будут рассматривать в первом чтении, говорится в повестке дня парламента.
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Также народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №0083 о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Словакии о безвозмездной передаче вертолета Ми-8ПС-9, а также законопроект №2544а об электронных доверительных услугах.
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