Неделя в цифрах

1%роста экономики Украины был зафиксирован в феврале 2016 года, сообщил глава правительства Арсений Яценюк со ссылкой на предварительные данные Государственной службы статистики Украины.

2подозреваемых в убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде задержанного на Донбассе российского спецназовца Александра Александрова, были задержаны правоохранителями.

2,5 года лишения свободы получил уроженец Кировоградской области за ложное минирование станции метро «Дарница» в столице, сообщают в ГУ Национальной полиции в Киеве.

3 взрыва – в аэропорту и метро Брюсселя – унесли жизни 34 человек, сообщают иностранные СМИ. Количество пострадавших в результате терактов составило 316 человек. Они проходят лечение в 25 университетских и региональных бельгийских больницах и в ожоговых центрах.

4% украинских гостиниц, прошедших процедуру категоризации, имеют официальное право на размещение постояльцев, сообщают в управлении туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли.

6 военнослужащих Российской Федерации считаются погибшими в Сирии, сообщают российские СМИ. При этом официально подтверждена гибель только 5-ти из них.

13 кандидатов в депутаты от «Блока Петра Порошенко» были исключены из избирательного списка на съезде партии. Кроме того, съезд принял решение досрочно прекратить полномочия народных депутатов от «БПП» Егора Фирсова и Николая Томенко.

20 стран ЕС готовы оказать Греции помощь в ликвидации миграционного кризиса и предоставить персонал для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и депортации нелегальных мигрантов обратно в Турцию, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителей Еврокомиссии.

21 объект государственной собственности и 74 объекта коммунальной собственности были проданы Фондом государственного имущества Украины, сообщают в ведомстве. В отчете ФГИУ также говорится, что поступления в государственный бюджет от приватизации с начала 2016 года составили 10,1 млн гривен, что в 10 раз ниже аналогичного показателя 2015 года.

21,5% украинцев хотят отделения оккупированных территорий Донбасса (из них 75% - из-за нежелания их дальнейшего влияния на Украину), говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова. 29,9% опрошенных хотят продолжения проведения АТО до восстановления контроля над всем Донбассом.

25 иностранцев, связанных с боевиками «Исламского государства» были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак. 19 из задержанных – граждане Российской Федерации. Отмечается, что только за 2015 год сотрудники СБУ предотвратили в Украине более 200 террористических атак.

38,4% своих доходов украинцы тратят на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков, сообщают в Государственной службе статистики. На оплату жилищно-коммунальных услуг уходит до 15% средств.

40 лет лишения свободы присудил Международный трибунал по бывшей Югославии экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время боснийской войны 1992–1995 годов. В общей сложности обвинительный приговор был вынесен по 10 эпизодам из 11.

49 народных депутатов подали в Конституционный суд представление с требованием признать неконституционными нормы так называемого «закона о партийном рабстве».

62 лагеря для удержания захваченных украинских военнослужащих, гражданских лиц, волонтеров и журналистов было создано боевиками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах, сообщают в военной прокуратуре. В этих лагерях содержалось более 3 000 человек.

74 гривни, минимум, будет стоить бутылка водки в Украине после повышения цен на спирт госкомпанией «Укрспирт» с 1 апреля 2016 года, сообщают украинские СМИ.

135 уголовных дел заведены на граждан Беларуси, воюющих в Украине, заведены в Беларуси, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

293 избирательных участков для проведения внеочередных выборов городского головы Кривого Рога были открыты в городе в воскресенье, 27 марта. На пост мэра баллотируется 15 кандидатов.

497 служебных расследований и проверок проведены службой внутренней безопасности Государственной фискальной службы, сообщают в ведомстве. С начала 2016 года по факту совершения должностными лицами ГФС преступлений в сфере служебной деятельности было открыто 84 уголовных производств.

723 наблюдателяработают в Украине в составе Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

127 133 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны.

188 000 кубометров леса, вместо запланированных ранее 40 000 кубометров, планирует вырубить Министерство окружающей среды Польши в Беловежской пуще, сообщают иностранные СМИ.

738 000 голосов за 11 минут накрутили хакеры в ходе массированной атаки хакеров на сайт с петициями к президенту Украины, сообщают в Администрации президента.

331 000 000 долларов кредитаУкраина получила от Японии на развитие финансового сектора в рамках долгосрочного (на 20 лет) кредита, сообщают в Министерстве финансов. Кредит предоставлен с 6-летним льготным периодом, а процентная ставка по нему составляет менее 1% годовых.

889 300 000 долларовдолгов Узбекистана были списаны Россией, сообщают российские СМИ. Соответствующее межправительственное соглашение было ратифицировано Госдумой РФ.

26 000 000 000 долларов ежегодно требуется для прекращения эпидемии ВИЧ в мире, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Луиса Луреса.

64 000 000 000 гривенсэкономит Украина в 2016 году благодаря реструктуризации части государственного долга, заявляют в Министерстве финансов.

Маргарита Андреева