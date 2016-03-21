В Грецию 20 стран ЕС отправят специалистов по миграционным вопросам

Как сообщает EUObserver, ссылаясь на заявление официального представителя Европейской Комиссии, страны Евросоюза направят в Грецию своих специалистов в области размещения, возвращения и депортации нелегальных мигрантов, а также полицейский персонал для обеспечения в зонах содержания мигрантов порядка, передает ZN.UA.

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Количество мигрантов на территории Греции начало стремительно расти после закрытия границ балканскими странами. Македония перекрыла свою границу для большинства мигрантов, пойдя по стопам Австрии и других стран вдоль так называемого "балканского пути" в Германию. Но сирийцы и иракцы все равно продолжают прибывать в пограничный пункт Идоменей в Греции.

Как сообщал УНИАН, 18 марта ЕС и Турция пришли к соглашению по мигрантам. С 20 марта, всех нелегальных мигрантов, которые прибудут в Грецию, начнут высылать обратно через Эгейское море на турецкую территорию.