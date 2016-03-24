Ляшко заявляет, что "БПП" и "Народный фронт" хотят создать коалицию на двоих и привлечь "тушек"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом совещания лидеров фракций парламента с председателем ВР Владимиром Гройсманом.

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"По последней информации, наши славные фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" хотят делать коалицию на двоих... на двоих у них 216 голосов. Конституция, статья 83 предусматривает, что коалицию создают фракции, большинство от конституционного состава. Итак, хотят делать коалицию на двоих вместе с "тушками", - заявил Ляшко.

Он отметил, что такое формирование коалиции станет "путем к узурпации власти".

"Так делал Янукович в апреле 2010 года, получив заказное решение Конституционного суда о том, что "тушки" могут формировать коалицию вместе с депутатскими фракциями", - добавил депутат.

По мнению Ляшко, "БПП" и "Народный фронт" "склоняются к тому, чтобы делать коалицию на двоих", из-за условий Радикальной партии, которые она требует записать в коалиционном соглашении. Он отметил, что речь идет о требованиях предусмотреть в коалиционном соглашении отказ от особого статуса для Донбасса, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения и отказ от повышения пенсионного возраста.

Ляшко также отметил, что его фракция будет голосовать за того кандидата в премьеры, который предложит программу действий, которая будет совпадать с их взглядами.

Кроме того, отвечая на вопрос, состоится ли 29 марта в парламенте голосование за премьера, Ляшко выразил мнение, что "не будет во вторник ничего, потому что я вижу, как все "любі друзі" между собой пытаются договориться по ночам, это чрезвычайно трудный процесс, поэтому мы настаиваем на том, чтобы эти переговоры вынести из Администрации президента, где они продолжаются до 4-5 утра".