Венецианская комиссия ждет от Украины внесения изменений в закон о люстрации

Но при условии, что она соответствует Конституции и европейским стандартам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека, сообщил президент Венецианской комиссии Джонни Букиккио, передают "Подробности".

"Мы также решили предложить важные поправки к закону относительно, например, факта, что вина должна быть доказана, а не предполагаться только на основе принадлежности к определенной категории государственных служащих. Все гарантии справедливого правосудия должны соблюдаться. Также люстрация судей должна проводиться на основе другого закона - о восстановлении доверия к юстиции, а не закона о люстрации. Мы предложили эти поправки", - отметил он.

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Кроме того, Букиккио рассказал, что министр юстиции согласился прислать новый вариант закона с поправками Венецианской комиссии, но до сегодняшнего момента он не сделал этого.

"Я уже неоднократно говорил - закон в нынешнем виде должен быть изменен, потому что он не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права. Сам по себе он - не хороший закон. Поэтому мы рекомендуем его изменить", - заявил президент Венецианской комиссии.

Также он призвал все политические силы в Украине быть ответственными и выполнять свою работу сейчас, особенно в Верховной Раде.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко не исключал возможности внесения изменений в закон о люстрации при наличии замечаний Венецианской комиссии и Конституционного суда Украины.