Неделя в цифрах

1,5 тонны янтаря общей стоимостью почти 5 600 000 евро задержали польские пограничники на украинско-польской границе, сообщают польские СМИ со ссылкой на Таможенную палату.

3 украинцев были освобождены из плена боевиков на Донбассе, сообщают в Администрации президента Украины. Из них двое военных и один – гражданский. В плену у террористов остаются еще125 украинцев, среди которых 9 – политические заключенные.

8 граждан Украины погибли в результате крушения самолета Boeing 738, выполнявшего рейс FZ981 из Дубая в Ростов-на-Дону, сообщают в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Авиакомпания FlyDubai организует программу помощи семьям жертв авиакатастрофы.

11 человек были задержаны полицией в Турции по подозрению в совершении теракта в Анкаре, сообщают иностранные СМИ. В результате взрыва в столице Турции погибли 37 человек.

13 российских телеканалов были исключены из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, говорится в решении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

36 человек, среди которых было 12 иностранных граждан и ребенок, пострадали в результате взрыва в Стамбуле (Турция), сообщают иностранные СМИ. Семеро раненых находятся в критическом состоянии в больнице. Пять человек погибли.

44 россиянина и 2 украинцев, которые фабриковали дело против украинской летчицы Надежды Савченко, вошли в переданный Украиной Евросоюзу «список Савченко», сообщил из Брюсселя польский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что список может быть расширен.

50% и 60%скидки предлагает Фонд государственного имущества на госпакеты акций 9 и 22 предприятий соответственно, сообщают в пресс-службе фонда. Причиной такого снижения цен называется отсутствие спроса на данные пакеты акций по результатам предыдущих конкурсов.

90% многоэтажных домов в Украине нуждаются в проведении термомодернизации, сообщают в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По оценкам специалистов, термомодернизацию следует провести примерно в 40 000 многоэтажек.

123 место из 157 занимает Украина в рейтинге самых счастливых стран, говорится в отчете World Happiness Report. В пятерку стран-лидеров с развитой системой соцзащиты, жители которых чувствуют себя наиболее счастливым, вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия.

179 нарколабораторий, центров изготовления и употребления наркотиков были выявлены и ликвидированы в течение двух месяцев, сообщают в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

185 нот было направлено Министерством иностранных дел Украины российской стороне относительно украинцев-политических заключенных, сообщают в ведомстве. Около 80 обращений было направлено исключительно по делу Надежды Савченко.

228 народных депутатов поддержали законопроект о спецконфискации в первом чтении. Для доработки законопроекта ко второму чтению будет создана рабочая группа с участием депутатов и специалистов, в том числе международных.

370смертей от гриппа было зафиксировано в Украине с начала эпидсезона, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины. Самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Киеве, наименьшая в Харьковской области.

693 гражданина Украины считаются пропавшими без вести, сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

903 украинца в рамках декларационной кампании, которая продлится до 1 мая, задекларировали доходы по итогам 2015 года свыше 1 000 000 гривень, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. Общий объем задекларированных ими доходов составил 4 600 000 000 гривень.

1 600 граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими вооруженных сил РФ, погибли на Донбассе с начала конфликта, сообщают в Службе безопасности Украины.

4 000 евро минимум строит пересечение Эгейского моря для беженцев, которые прибывают в Европу по морю, сообщают иностранные СМИ. Транспортировки от Милана до Франкфурта-на-Майне стоит 600-800 евро, а от Милана до Копенгагена - от 1400 до 2000 евро.

17 000 долларов завладел командир роты патрульной полиции во время выезда на вызов, сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины. Полицейский задержан и подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, на данный момент суд отпустил его под домашний арест.

126 784 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий с начала проведения антитеррористической операции, сообщают в Министерстве обороны.

3 700 000 детей в Сирии родились после начала конфликта в этой стране и их жизнь формирует насилие, страх и потеря дома, говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В это число также входят 306 000 детей, которые родились беженцами с 2011 года.

157 400 000 гривень Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено в ближайшие дни направить на погашение задолженности по зарплате за 2015 год перед шахтерами государственных угольных предприятий, сообщают в ведомстве.

14 200 000 000 гривень будут выделены из разных источников на проведение ремонта и реконструкции автомобильных дорог Украины в текущем году, говорится в соответствующем решении Кабинета министров. При этом из государственного бюджета выделят только 6 500 000 000 гривень.