В плену у террористов остаются 125 украинцев, среди которых 9 политзаключенных – Геращенко
По состоянию на сегодняшний день в плену у террористов остаются 125 украинцев, среди которых 9 - политические заключенные.
Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».
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Геращенко напомнила, что 15 марта из плена освобождены двое украинских военных и один гражданский.
«Военные – Григорий Завизон, Петр Ерошевич и гражданский – Вадим Петренко. Их удерживали более года. У ребят последствия тяжелых ранений, с которыми их столько времени держали в плену», – отметила народный депутат.
«По инициативе президента Украины, уже сегодня ребята начинают лечение в одной из киевских клиник», – добавила Геращенко.
Она также отметила, что 23 марта на очередной Трехсторонней встрече контактной группы в Минске в очередной раз одним из главных вопросов будет освобождение украинской летчицы Надежды Савченко и других заключенных.