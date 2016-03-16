В плену у террористов остаются 125 украинцев, среди которых 9 политзаключенных – Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

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Геращенко напомнила, что 15 марта из плена освобождены двое украинских военных и один гражданский.

«Военные – Григорий Завизон, Петр Ерошевич и гражданский – Вадим Петренко. Их удерживали более года. У ребят последствия тяжелых ранений, с которыми их столько времени держали в плену», – отметила народный депутат.

«По инициативе президента Украины, уже сегодня ребята начинают лечение в одной из киевских клиник», – добавила Геращенко.

Она также отметила, что 23 марта на очередной Трехсторонней встрече контактной группы в Минске в очередной раз одним из главных вопросов будет освобождение украинской летчицы Надежды Савченко и других заключенных.