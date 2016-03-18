С начала АТО статус участника боевых действий получили уже более 126 тысяч военных

С начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий уже получили 126 тыс. 784 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

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Он также отметил, что на этой неделе 31 военнослужащий и работник Вооруженных сил Украины были поощрены наградами министерства, из них 15 человек – участники АТО.

Всего, по словам пресс-секретаря, с начала антитеррористической операции за мужество, героизм и высокий профессионализм в ходе выполнения боевых задач почти 10 тыс. военнослужащих и работников ВСУ награждены знаками отличия и ценными подарками Министерства обороны и Генерального штаба армии.