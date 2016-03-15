В Турции задержаны 11 человек по подозрению в совершении теракта в Анкаре

Правоохранители также задержали 11 человек по подозрению в совершении теракта. Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Deutsche Welle.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв, но Давутоглу рассказал об исследовании ДНК для установления нападавших. Найдено тело одного смертника, в отношении второго тела остаются сомнения.

Премьер добавил, что расследование выявило убедительные признаки вины курдских повстанцев. Давутоглу пообещал, что Турция будет продолжать борьбу с РПК до ее полного уничтожения.

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Турция борется с курдскими повстанцами, которые стремятся к автономии в юго-восточной части страны, уже более тридцати лет. Попытки мирных переговоров сорвались в прошлом году после взаимных обвинений сторон. С тех пор в пяти атаках смертников в Турции погибли более 200 человек, ответственность за теракты возложили на РПК или "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, 13 марта в столице Турции Анкаре,по предварительным данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. По словам представителя турецких силовых структур, на данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за атаку.