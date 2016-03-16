Кабмин официально утвердил формирование НАПК, одобрив назначение Радецкого и Рябошапки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства.

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Следует отметить, что против назначения Рябошапки выступили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Вместе с тем глава правительства Арсений Яценюк выступил за принятие данного решения.

“Премьер-министр голосует «за», учитывая это - решение принято”, - сказал Яценюк.

Таким образом, как отметила первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова, выполнено последнее требование для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поздно вечером 15 марта встретился с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и призвал их проголосовать и назначить двух членов НАПК, поскольку это остается последним невыполненным требованием для введения Европейским Союзом безвизового режима.

Сегодня конкурсная комиссия избрала двух членов НАПК. В ходе голосования по семь голосов получили кандидаты Рябошапка и Радецкий.

Национальное агентство по предотвращению коррупции должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников. Планировалось, что НАПК начнет работу еще до конца 2015 года.

11 декабря 2015 года Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК, заявив, что «заполнение трех из пяти вакантных должностей является достаточным условием для запуска агентства».

Вместе с тем активисты заявили, что конкурсный отбор проводился с нарушениями процедуры. Также в состав НАПК не был избран ни один представитель общественности.

Кроме того, позже народный депутат Чумак отказался от должности члена НАПК.

25 декабря Кабинет министров объявил повторный конкурс по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства по предотвращению коррупции.