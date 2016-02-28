Порошенко рассказал, что хотел предложить крымской власти в преддверии "референдума" (видео)

Президент Петр Порошенко в своем Facebook рассказал о своем визите в Крыму перед тем, как произошла аннексия. По его словам, здание Верховной Рады полуострова в день голосования было закрыто и оцеплен российскими военными.

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"В день, когда должно было состояться псевдо-голосование в ВР Крыма, я решил, что приеду туда. Взял соответствующее заверение от главы ВР и наметил себе провести переговоры с депутатами ВР Крыма, членами президиума, с ее главой и предложить все, к чему они стремились. Мы готовы тогда были проговорить все детали относительно законодательства Украины, Конституции Крыма и обеспечить необходимую защиту интересов людей, даже в их понимании", - рассказал Порошенко.

Он добавил, что в аэропорту его встретила шеренга военных. Они пытались заблокировать выход из аэропорта. Просили не ехать до здания ВР Крыма, предлагали, чтобы встреча состоялась в каком-то "банно-прачечном комплексе" за пределами Симферополя."

Однако, по словам Порошенко, он отказался и поехал к зданию ВР.

"Что я увидел: дом ВР Крыма, когда там проходил референдум, был заблокирован. Ни одного человека там не было, и стояло оцепление из российских военнослужащих. По международному законодательству это был вполне четкий акт аннексии. Это не были военные Черноморского флота. Это был перекинут с континента спецназ..." – добавил Порошенко.

Помню, как 28 февраля 2014 года я приехал в украинский Крым с твердым намерением изменить ситуацию и с убеждением, что на... Опубликовано Петром Порошенко28 февраля 2016 г.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

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18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.