Выход из политического кризиса зависит от позиции Порошенко - заявление фракции "Народный фронт"

Об этом говорится в заявлении фракции.

По мнению политсилы, это ответственный шаг не только для президента, но и для фракции "Блок Петра Порошенко", которая является ключевой формирующей силой для парламентской коалиции "Европейская Украина".

"Сегодня решение политического кризиса фактически зависит от позиции Президента Петра Порошенко – или страна продолжает реформы, или вынужденно становится на паузу и повторяет опыт политического самоубийства 2005 года", - сказано в заявлении.

"Народный фронт" отмечает, что вчера лидер партии и премьер-министр Арсений Яценюк предложил два варианта выхода из нынешнего политического кризиса.

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Первый предусматривает восстановление коалиции, усиление взаимодействия между парламентскими фракциями и укрепление нынешнего Кабинета министров.

Согласно второму, Яценюк обращается к президенту с просьбой взять на себя ответственность, представить нового премьер-министра и провести переговоры с парламентскими силами относительно поддержки как другого правительства, так и альтернативной программы.

"Наконец наше обращение было услышано. Фракция "Народного фронта" приветствует желание наших коллег прекратить пустые разговоры и заняться практической работой по выводу страны из состояния войны, экономического кризиса и искусственно созданных политических скандалов", - подчеркивает НФ.

Политсила надеются, что в ближайшее время, кроме фамилий кандидатов на премьерское кресло, будет объявлен и персональный состав нового правительства и его программа действий.

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"Чем быстрее мы будем иметь четкие фамилии будущих членов правительства и реальные шаги по реформированию страны, тем быстрее выйдем из политического кризиса", - добавляют во фракции.

Как отмечает "Народный фронт", главное, чтобы новое правительство получило безоговорочную и устойчивую поддержку своих инициатив в парламенте, а не как действующее правительство "подвергалось травле и безосновательной критике, которая приобрела форму средневековой "охоты на ведьм".

"Наша позиция четкая и понятная. Чем быстрее президент Петр Порошенко и его фракция в Верховной Раде окончательно определятся с именем нового премьера, назовут новый состав правительства и объявят программу его реформ – тем быстрее страна выйдет из кризиса и продолжит курс реформ европейского образца", - сказано в заявлении.