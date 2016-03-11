ПАСЕ готовит отдельную резолюцию по Савченко - депутат

Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил сегодня на брифинге, сообщает пресс-служба БПП.

"Парламентская ассамблея будет делать отдельную резолюцию относительно Надежды Савченко с последствиями для российской власти. И, похоже, список Савченко, схожий со списком Магнитского, становится все более реальным делом, поскольку уже звучат предложения о введении этого списка и со стороны ПАСЕ, и со стороны Европейского парламента", – сказал Арьев.

Кроме того, депутат отметил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд до сих пор никак не отреагировал на ситуацию с освобождением Надежды Савченко.

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Глава украинской делегации рассказал, что 3 марта в ходе заседания бюро ассамблеи обратился к президенту ПАСЕ Педро Аграмунту и к Ягланду с тем, чтобы они приняли максимальные меры со своей стороны для освобождения Савченко, ведь "Ягланд имеет прямые контакты с нынешним российским правительством".

"В тот же день президент ПАСЕ сделал заявление относительно освобождения Савченко, но поскольку российская делегация в подтверждение ее полномочий в ассамблее прекратила все контакты с ассамблеей и ее руководством, это обращение осталось без внимания. Позавчера было заявление председателя Комитета министров Совета Европы Даниэля Митова, но мое обращение к Турбьерну Ягланду осталось без внимания", - отметил Арьев.

По его словам, он от имени украинской делегации направил Ягланду письмо, чтобы тот приложил все усилия для освобождения Савченко чеерз свои контакты с российскими властями, в котором также были изложены все аргументы о срочности событий. "Но до сих пор мы не получили никакого ответа", – подчеркнул Арьев.

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Он отметил, что европейские парламентарии подписывают петицию об освобождении Савченко, которую инициировали выдающиеся личности из разных стран.

"Нужно сделать все возможное для освобождения Савченко. Европейские коллеги меня поддержали и сказали, что будут распространять петицию внутри национальных парламентов своих стран, и также требовать от своих правительств предпринимать все необходимые шаги для освобождения Надежды Савченко. Эти шаги будут сформированы в ближайшее время", – подчеркнул депутат.