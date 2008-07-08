Ющенко об Украине, ЕС, реформах и своем отравлении

Во время официального визита в Австрию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью австрийскому изданию «Der Standart».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основными темами разговора стали экономические и политические преобразования в Украине, ее евроинтеграционная и евроатлантическая политика.

В интервью Президент очертил суть реформ в Украине за последние три года. По его словам, об их демократичности и успешности свидетельствуют проведенные честные выборы и утвержденный принцип свободной прессы.

Комментируя евроинтеграционную политику нашего государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что ей нет альтернативы. Он подчеркнул, что Европейский Союз только выиграет от предоставления Украине полноценного членства в ЕС. «Украина от расширения не нуждается в дополнительном ресурсе ЕС, она нуждается в равных правилах игры», - сказал Президент.

По его оценке, в течение последних лет в политике европейской интеграции Украина достигла значительно больше, чем за все предыдущие годы ее независимости. Примерами более тесной евроинтеграции Президент считает участие Украины в создании единого энергетического рынка, подготовку к Евро-2012, отмену виз для въезда в Украину гражданам государств ЕС, вступление в ВТО и старт переговоров о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Он также прокомментировал политику евроатлантической интеграции, охарактеризовав ее как способ сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО рассказал о ходе следствия по делу о его отравлении и ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

Интервью провел Йозеф КИРХЕНГАСТ - редактор газеты по вопросам внешней политики, который работает в «Der Standart» со дня основания журнала.

*** «Der Standart» - одно из самих влиятельных общественно-политических печатных изданий Австрии. Выходит в печати с 19 октября 1988 года. Ежедневный тираж - 280 тыс. экземпляров.

Целевой аудиторией издания являются высокообразованные слои населения, влиятельные деятели в области политики, экономики, финансов, культуры и общественной жизни.

В международной политике издание в основном фокусирует внимание на событиях в Центральной и Восточной Европе.

В последнее время в своих статьях Й.КИРХЕНГАСТ освещал разнообразные темы, которые касались Украины, в частности, ее вступление в ВТО, евроинтеграционные устремления, Бухарестский саммит НАТО, деятельность австрийских компаний на украинском рынке.