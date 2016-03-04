Луценко предлагает 9 марта провести внеочередное заседание Рады

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП». «Мы могли бы возобновить работу коалиции, создать новое правительство, принять план первоочередных шагов, проголосовать евроинтеграционный закон, спеть гимн, возложить цветы к памятнику Шевченко и поверить в то, что Украина получила новый импульс для движения вперед», - сказал Луценко.

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«Нам нужно договориться со всеми коллегами в парламенте не для того, чтобы развернуть простую дискуссию и общий крик «все пропало». Все должно происходить в согласовании со всеми фракциями и, в первую очередь – с фракцией «Народного фронта». Я хочу подчеркнуть – мы не ищем линию раскола, мы хотим дать новый импульс в правильном направлении», - подчеркнул он.

Луценко также отметил, что во время пребывания в Брюсселе украинской делегации европейские коллеги спрашивали, отставка Яценюка – это изменение реформ.

«Ответ был – нет. Потому что это поиск исполнителей тех же реформ в том же европейском направлении. Очевидно, что нужно другой команде взять эту ношу и нести в правильном направлении», - cказал Луценко.

Кроме того, он заявил, что Украине нужен премьер-министр, которому доверяет общество как реформатору, а также который имеет доверие от международных кругов, в первую очередь – Международного валютного фонда.

«Мы нуждаемся в премьере, который будет достаточно независимым от партийных структур, с тем, чтобы быть в силе назначить технократов и в правительство, и во главе государственных монополий, где миллиардные средства сегодня контролируются, к сожалению, не всегда по-государственному.

Мы должны получить премьера, который имеет открытый и понятный для общества план действий. Не общие слова об улучшении, а пошаговый план по всем направлениям реформ помесячно», - сказал Луценко.

При этом он отметил, что «Блок Петра Порошенко» разработал план работы для правительства и парламента.

«Мы положим его на стол. Это сделано абсолютно понятно: мы приняли соглашение об ассоциации, коалиционное соглашение, прописали по направлениям и разработали календарный план, указав, где задача Верховной Рады, а где – Кабинета министров. Они должны синхронизироваться и действовать», - подчеркнул Юрий Луценко.