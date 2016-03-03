На полное разминирование территории Донбасса уйдет примерно 20 лет - Генштаб

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев.

"Речь идет не только о 12 участках вдоль линии соприкосновения. Речь идет обо всех пунктах пересечения линии разграничения. Потому что на сегодняшний день существует очень серьезная проблема. Исследование, проведенное Женевским центром разминирований, свидетельствует о том, что каждый год войны в любом конфликте – это в дальнейшем 10 лет для разминирования этих территорий. Поэтому если конфликт на востоке страны продолжается почти 2 года, то ближайшие 20 лет мы будем проводить мероприятия по разминированию. Поэтому сейчас важно приступить к реализации этих мероприятий, обеспечить соблюдение режима прекращения огня и соблюдение мер по разминированию как определенных участков, так и пунктов пропуска на линии разграничения сторон, чтобы обезопасить мирное население", - сказал Селезнев.

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Он отметил, что на ВСУ возложена задача составления карт минных полей на территориях, контролируемых силами антитеррористической операции (АТО). "Мы должны проводить разминирование с учетом определенных аспектов, а именно обеспечить ремонт всех сетей структур, для того, чтобы восстановить нормальное функционирование всех населенных пунктов", - подчеркнул Селезнев.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала технические аспекты разминирования на 12 участках. В документе подробно расписаны все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировки территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.