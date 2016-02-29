В марте ВР исправит закон об электронном декларировании - депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в Европейском парламенте, в которой приняли участие лидеры фракций и групп ВР.

Луценко отметил, что «закон чрезвычайно важен». По его словам, парламент, приняв этот закон, «не достиг оптимального качества, ибо, как представляется и нашим европейским партнерам, и многим депутатам, в том числе из нашей фракции, - сузил круг людей, которые должны подавать эти декларации».

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Луценко считает, что эта дискуссия будет закончена и будет принят закон «реалистичный и европейский по глубине его использования».

«Думаю, что это произойдет буквально в первые дни следующей пленарной сессии ВР (очевидно, речь идет о следующей пленарной неделе, которая начинается 15 марта – УНИАН)», - подчеркнул Луценко.

В свою очередь Бурбак отметил, что на следующей пленарной неделе «мы выйдем на единую позицию». При этом он подчеркнул, что фракция готова голосовать за закон.

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Как сообщал УНИАН, ВР 16 февраля приняла закон №3755 о внесении изменений в закон Украины о противодействии коррупции, касающийся работы электронной системы предоставления и обнародования деклараций лицами, уполномоченными на исполнение функций в государстве или в органах местного самоуправления.

В то же время в ЕС раскритиковали этот закон, подчеркнув, что он не отвечает антикоррупционным обязательствам, принятым украинским руководством.

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25 февраля в пресс-службе главы государства сообщили, что по поводу закона об электронном декларировании, который нужен для безвизового режима, продолжаются консультации с Европейской комиссией с целью выработки возможных изменений, которые президент готов внести в парламент. Эти изменения, как считает глава государства, будут соответствовать лучшим европейским практикам.