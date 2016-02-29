Европарламент: Рада должна быть готова к дальнейшим этапам европейской интеграции, впереди еще много работы

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом шла речь в выступлениях на официальном открытии "Украинской недели" в Европейском парламенте. Заседание проходит в переполненном зале, многие стоят из-за нехватки мест.

Так, глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что в ЕП "сделают все возможное, чтобы помочь вам в мирной реинтеграции оккупированных территорий Донецка и Луганска, а также Крыма". "Мы также здесь, чтобы помочь в имплементации Соглашения об ассоциации. Отчет Кокса - это комплексная программа. Ваш парламент должен быть готов для дальнейших этапов европейской интеграции", - заявил европейский политик.

Читайте такжеВ Брюсселе дали понять Раде, что необходимо определиться с безвизовыми законами сейчас, а не в будущем

В свою очередь председатель Комитета иностранных дел Европейского парламента Элмар Брок высказался за такую форму сотрудничества между ЕП и ВР, которая "усилит способность проводить реформы, когда мы говорим о проведении парламентских реформ". "Мы можем найти общую базу, чтобы помочь друг другу, и в эти дни увидеть пути решения этих вопросов", - сказал он.

Такими вопросами Брок назвал верховенство права, борьбу с коррупцией, конституционную реформу. "Я надеюсь, что это сотрудничество и дальше будет активно развиваться, чтобы мы достичь нашей цели - независимой демократии", - подчеркнул Брок.

Когда слово взял президент Европарламента Мартин Шульц, то отметил, что по этому случаю подготовил доклад, но предыдущие ораторы уже все сказали.

"Это доказательство того, что они умные люди, и я не буду повторять то, что они уже сказали", - пошутил Шульц.

Продолжая, политик выразил мнение, что сейчас ЕП и ВР находятся на "передовой развития парламентского сотрудничества". "То, что делает ЕП, никогда не было сделано раньше", - сказал он.

По словам Шульца, если посмотреть на суть программы сотрудничества между ЕП и ВР, то это "очень глубокая программа". "Работая вместе, мы можем достичь успеха", - убежден президент ЕП.

Читайте такжеЕвропарламент дал рекомендации по совершенствованию работы Рады: парламенту и Кабмину следует много работать вместе

Он отметил, что когда он наблюдает за работой украинского парламента, то видит, что перед ВР еще "много работы". "Пришло время, когда нам нужна стабильная Украина", - подчеркнул Шульц.

Президент ЕП напомнил, что сейчас Европа стоит перед вызовами и "проходит кризис солидарности". "Большинство в Европарламенте будет стоять рядом вами и рядом с Украиной. Вам нужна наша поддержка. От имени ЕП я хочу сказать, что вы эту поддержку получите", - заверил он.