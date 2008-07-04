Ющенко подарил 24 детдомам по ведру своего меда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подарил каждому из 24 детских домов и школ-интернатов Винницкой области по 35-килограммовому ведру цветочного меда с личной пчелиной фермы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой ОГА, сегодня в Стрижавском детском доме-интернате ІІ профиля мед с пасеки Президента был вручен представителям интернатных заведений области.

В мероприятии приняли участие председатель областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, заместитель председателя облгосадминистрации Любовь СПИРИДОНОВА, руководители структурных подразделений ОГА, директора детских домов и школ-интернатов, артисты кукольного театра.

Выступая перед собравшимися, председатель ОГА, в частности, отметил, что очень хорошо когда взрослые – особенно глава государства – и власть о детях, которые живут и учатся в интернатных заведениях. "Это очень хороший пример для всех, кому небезразлична судьба детей. Такая прекрасная мысль относительно проведения благотворительной Президентской акции появилась во время пребывания В.ЮЩЕНКО в Винницкой области", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ. От имени Президента Украины и себя лично он пожелал всем здоровья, добра, счастья, сладкой жизни и сладкую ложку меда в каждую семью, для каждого ребенка.

Первой попробовать мед от Президента была приглашена группа детей Стрижавского детского дома. Детвора лакомилась медом ложками прямо из ведерка.

В парке заведения все его воспитанники отведали блинов с подаренным медом.

Празднование закончилось развлечениями, играми и просмотром спектакля „Наш веселый Колобок”, которую подготовили актеры областного театра кукол.