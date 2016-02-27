Жебривский рассказал о возможных особенностях формирования новой коалиции

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Для многих коалициантов случившееся должно было стать холодным душем. Суть не в персоналиях, а в программах и действиях, которые нужно осуществить для проведения реформ, о которых там много говорится. Те коалицианты, которые должны организовать новую коалицию, должны сформировать программу и выбрать наиболее эффективных для ее выполнения людей, - иначе – перевыборы", - сказал Жебривский.

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Также он подчеркнул, что коалиция была малоэффективна и до того, как перестала существовать.

Как сообщал УНИАН, фракции "Батькивщина" и "Самопомич". заявили о выходе из коалиции.

А руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко на своей странице в Facebook заявил, что «на следующей неделе руководители парламентских демократических фракций должны начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде под новое правительство»

По его словам, фракция «БПП» готова предложить план совместных действий парламентского большинства и Кабинета министров.

«Его исполнителями должна стать технократическая команда реформаторов без партийных амбиций», - добавил Луценко.