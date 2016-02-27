В МИД заявили, что Россия будет вынуждена обсуждать возвращение Крыма

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Крым. Реалии".

"Россия будет вынуждена обсуждать возвращение Крыма, поскольку под российской оккупацией Крым идет в никуда. Все мы это прекрасно понимаем. Вопрос только в том, насколько такие факторы, как давление международного сообщества, санкции, процессы в оккупированном Крыму, сойдутся",– сказал глава МИД Украины.

Читайте такжеЭксперт подчеркивает необходимость решить вопрос статуса Крыма до его возвращенияНапомним, вчера президент Петр Порошенко поручил подготовить специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Крыма в Украину.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.