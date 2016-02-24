Керри обсудил с Лавровым вопрос кризиса в Сирии

21:17, 24 февраля 2016
Политика
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Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри продолжили обсуждение модальностей прекращения боевых действий в Сирии. 

REUTERS

«Рассматривались задачи скорейшего возобновления межсирийских переговоров по политическому урегулированию конфликта, а также вопросы взаимодействия в рамках международной группы поддержки Сирии и Совета Безопасности ООН. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по некоторым вопросам двусторонней повестки дня», — отмечается в сообщении МИД, передает Росбалт.

Разговор по телефону состоялся по инициативе американской стороны.

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Предыдущий разговор состоялся 21 февраля. Тогда в ходе переговоров Лаврова и Керри прошло досогласование параметров режима прекращения огня в Сирии.

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