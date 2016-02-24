ЕС одобрил соглашение о перемирии в Сирии: "Это шаг в правильном направлении"

«Договоренность об условиях общенационального прекращения боевых действий в Сирии, о которой объявили США и Россия в качестве сопредседателей Целевой группы по прекращению огня, учрежденной Международной группой поддержки Сирии (МГПС), в которую входит ЕС, является хорошей новостью и шагом в правильном направлении. Договоренность полностью соответствует решению, принятому МГПС на прошлой неделе в Мюнхене», — подчеркивается в заявлении Могерини.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, теперь крайне важно работать над конкретным выполнением условий, пишет Росбалт.

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«Договоренность должна применяться ко всем сторонам, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях в составе вооруженных сил или военизированных формирований, за исключением группировок, признанных в качестве террористических организаций Советом Безопасности ООН, что также было подчеркнуто Европейским Советом 19 февраля», — говорится в коммюнике.

Все члены Международной группы поддержки Сирии несут ответственность за выполнение обязательств по реализации Резолюции Совета Безопасности ООН № 2254, заявила Могерини.

«После пяти лет конфликта мы призываем всех не упустить эту возможность положить конец войне в Сирии и объединить силы для борьбы с „Даиш“ (арабское сокращенное название „Исламского государства“)», — указала она.

Как отметила Федерика Могерини, сирийский народ уже видел первые приметы того, что дипломатические переговоры могут им принести: освобождение блокированных районов, конвои гуманитарной помощи.

В понедельник вечером Россия и США выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00 по времени Дамаска.