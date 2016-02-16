Нефтяной факел уходящей эпохи

Конец прошлого и начало нынешнего года ознаменовались значительным падением доходов ведущих мировых нефтяных корпораций. Еще ранее, в сентябре 2014 года, группа Рокфеллеров, имеющая одни из самых больших нефтяных активов в мире, заявила о выходе из нефтяного бизнеса.

2016 год стал временем полного перехода пальмы первенства среди мировых экономических гигантов от нефтегазовых компаний к информационным корпорациям. В итоге, в этом месяце информационный Facebook с капитализацией в 323 миллиарда долларов потеснил нефтяной ExxonMobil (капитализация - 316 миллиардов долларов) на пьедестале мировых лидеров. Соответственно, первое место ныне принадлежит компании Alphabet (куда входит всезнающий Google) с капитализацией в 568 миллиардов долларов, второе – Apple с 535 миллиардами долларов, третье – Microsoft и четвертое – Facebook. Констатируем – эпоха нефти и газа, энергетических войн и эмбарго безвозвратно канула в Лету. Отныне миром правят программисты и креативщики, а не нефтяники и газовщики.

Подтверждение данному процессу наблюдается и в ситуации с ведущими нефтяными компаниями.

Из топ-корпораций торгующим «черным золотом» Chevron в последнем квартале прошлого года показал убыток в 588 миллионов долларов.

В частности, из топ-корпораций торгующим «черным золотом» Chevron в последнем квартале прошлого года показал убыток в 588 миллионов долларов, при этом прибыль за весь 2015 год ниже в четыре раза прибыли за 2014. Британский концерн ВР по итогам 2015 года получил чистый убыток в 6,4 миллиардов долларов. Британо-голландская Royall Dutch Shell в третьем квартале 2015 года получила рекордный убыток за последний десяток лет в размере 7,42 миллиардов долларов. Квартальная выручка крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil упала на треть до 60 миллиардов долларов. Не намного лучше картина и по многим другим международным корпорациям, контролирующим мировые рынки нефти. Кредитные рейтинги большинства нефтяных компаний резко поползли вниз.

Падение цены на «черное золото», произошедшее в результате сочетания многих факторов (некоего «идеального шторма» для глобального нефтяного рынка) нанесло серьезный удар по всей мировой нефтянке. Многие обоснованно считают, что из нынешнего ценового нокаута нефть уже не выйдет, а развитые страны мира в среднесрочной перспективе перейдут на другие источники энергии (солнце, ветер, биоэнергетика, геотермальная энергия, атомная энергетика и термоядерный синтез как самая высокоэффективная технология). По своему потенциалу именно холодный термоядерный синтез станет основой энергетики будущего, хотя она будет очень многообразная и разноплановая.

Конец нефтяной эпохи также подтверждают множество аналитических служб банков, нефтяных компаний, мозговых центров утверждающих о вполне реальных перспективах падения цены на «черное золото» ниже 20 долларов за баррель. Кстати основные страны-экспортеры нефти понимают данный процесс и пытаются продать даже по нынешним ценам максимальное количество нефти на фоне неизбежного падения прибыли в данном секторе. Так что те экономики, которые построены исключительно на нефтегазовых доходах будут просто обречены на жесткую трансформацию.Самое интересное, что «дорожная карта» перехода мира на новую энергетику уже создана на недавнем климатическом саммите в Париже. Делегаты 196 стран приняли на саммите новую договоренность о ратификации и реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сей документ заменит Киотский протокол и обяжет государства-подписанты существенно снижать выбросы парниковых газов после 2020 года. Главное – под влиянием Парижского саммита доля альтернативной энергетики в ведущих стран мира будет неуклонно расти с нынешних 10-15% до 30-40% и даже более в ближайшем будущем. Средства под это выделены значительные (более 100 миллиардов долларов), что открывает для Украины хорошие возможности побороться за энергетические гранты в сфере возобновляемой энергетики.

Новые энергетические и экономические условия в мире на фоне возрастающей глобализации дают Украине неплохой шанс строить новую экономику 21 столетия.

Новые энергетические и экономические условия в мире (та самая технологическая революция, о которой недавно говорили в Давосе) на фоне возрастающей глобализации (путь изоляции пока исповедует Северная Корея и путинская Россия) дает Украине неплохой шанс строить новую экономику 21 столетия, а не возрождать старую экономику первой половины 20 века.

Одновременно граждане нашей страны могут принять прямое участие в новой энергетической революции – как в общей команде европейских ученых по созданию нового реактора холодного термоядерного синтеза во Франции, так и в форме личного перехода на электромобили. Кстати, относительно последних наблюдается большой прогресс – за 2015 год парк электромобилей в нашей стране увеличился почти на 400% вместе с активным развитием сети заправок для данного вида авто. Тенденция роста наблюдается и среди домохозяйств, установивших солнечные батареи для выработки электроэнергии.

В целом, факел нефтегазовой энергетики потухнет еще не так скоро, но «звездное» время его прошло. От того, насколько быстро наша страна и граждане смогут адаптироваться к новым энергетическим реалиям, а также успешно использовать их – будет во многом зависеть и экономическая успешность и эффективность нашего государства.