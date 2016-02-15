Грех молодости

Распространившееся в интернете обращение студентов российских вузов к Генеральному секретарю ООН с просьбой «остановить агрессию со стороны президента США Барака Обамы» навело на размышления и пробудило воспоминания.

Не будем давать этические оценки поступку молодых людей, которые, скорее всего, выступили не с собственной инициативой, а исполнили указание старших товарищей. Впрочем, я хорошо помню, как во времена моей молодости неоднократно довелось сидеть на собраниях, где такие же юноши и девушки с дрожью в голосе клеймили Сахарова и Солженицына. Причем не все из них были кончеными циниками, некоторые искренне считали, что указанные граждане на самом деле являются гадами и отщепенцами – как о том сказали по телевизору и написали в газетах. Но, как говорится, искренность не добавляет человеку ума.

Со временем кому-то из этих студентов наверняка будет стыдно за участие в дивертисменте с такими застарелыми перлами эпохи холодной войны, как «США – главная угроза человеческой цивилизации».

Со временем кому-то из этих студентов наверняка будет стыдно за участие в дивертисменте с такими застарелыми перлами эпохи холодной войны, как «США – главная угроза человеческой цивилизации», «США – всемирный судья и палач», «агрессия президента США». Ну, спишут на молодость и переморгают.

Но более интересно другое. То, что все гневные тезисы, обличающие США и президента Обаму, который «должен понести справедливое наказание за тысячи отобранных жизней», зеркально отражают политику самой России и президента Путина.

Студенты обвиняют США в «самовольном вторжении на территории других государств, развязывании военных конфликтов и в смертях мирных жителей в десятках стран». И хотя они называют Ливию и Югославию, разве в эту формулу не укладываются Грузия и Украина?

«Мы хотим знать, что президент другой страны не сможет отдать приказ об уничтожении наших домов, только потому, что он так захотел», - говорят астраханско-ставропольские молодые люди. Но почему-то под этими словами хочется двумя рукам подписаться нам, украинцам. Как бы мы тоже хотели знать именно это! И в эту формулу имя Путина становится куда органичнее имени Обамы, которому до окончания президентского срока осталось несколько месяцев. И который, даже если бы захотел, не смог бы отдать такой приказ – при американском Сенате, американском Конгрессе, американском гражданском обществе.

Здесь четко работает искренняя убежденность большинства российских людей в том, что все в мире происходит исключительно по воле правителя. Тоже – проекция собственного уклада. Ну, без Путина же нет России. Стало быть, и у них за все Обама в ответе.

Ну, без Путина же нет России. Стало быть, и у них за все Обама в ответе.

Печально то, что этот молодежный артефакт, далеко не первый и явно не последний, выглядит отнюдь не эксцессом, а естественной реалией сегодняшней России. «Путин-югенд», по-другому не скажешь. Вот когда актриса Лия Ахеджакова, сохранившая мозг и не потерявшая совесть, фотографируется с табличкой «JE SUIS LAREK» (по поводу сноса торговых точек в Москве), это смотрится исключением из правил. А «ночь длинных ковшей», конечно, дело нужное: ведь иначе, как шутят сетевые остряки, на следующее утро на этом месте уже стояли бы натовские войска.

Когда еще сказано было: береги честь смолоду. Однако следуют мудрому призыву далеко не все. Так было всегда, и тут уже не виноват ни Обама, ни Путин.

Игорь Левенштейн