В московском ресторане напали на Касьянова - СМИ

Сообщения об этом Касьянов подтвердил «Медиазоне».

Член федерального политического совета партии Наталья Пелевина рассказала, что нападение на Касьянова произошло в одном из ресторанов Москвы. По ее словам, к Касьянову подошли около 20 чеченцев, когда он ужинал.

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«Несколько из них ударили его тортом», — отметила Пелевина.

При этом самой Пелевиной в ресторане не было, и о конфликте она рассказала со слов Касьянова и его охраны. Пелевина отметила, что охрана ресторана не смогла вовремя отреагировать на происходящее.

Член партии Константин Мерзликин рассказал «Медиазоне», что инцидент произошел в 21:30: двое кавказцев бросили в Касьянова большой торт, а потом скрылись на четырех машинах с еще 15 людьми, находившимися в зале и на улице. По словам Мерзликина, Касьянов находится в ОВД «Китай-город» и пишет заявление.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.