Порошенко 1 февраля поедет в Германию для переговоров с Меркель

14:53, 28 января 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко 1 февраля поедет с визитом в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

порошенко меркель / president.gov.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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"1 февраля президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию", - говорится в сообщении.

В связи с чем сказано, что "во время пребывания в Берлине состоятся двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель".

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