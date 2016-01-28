Порошенко 1 февраля поедет в Германию для переговоров с Меркель

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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"1 февраля президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию", - говорится в сообщении.

В связи с чем сказано, что "во время пребывания в Берлине состоятся двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель".