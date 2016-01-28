Порошенко 1 февраля поедет в Германию для переговоров с Меркель
14:53, 28 января 2016Политика
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Президент Петр Порошенко 1 февраля поедет с визитом в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.
Порошенко и Меркель проведут переговоры / president.gov.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
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"1 февраля президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию", - говорится в сообщении.
В связи с чем сказано, что "во время пребывания в Берлине состоятся двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель".
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