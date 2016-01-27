Хакеры от имени Гройсмана с российского сервера разослали фейковые письма об изменениях в Конституцию

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь спикера Дмитрий Столярчук.

"Сегодня на ряд адресов пришло электронное письмо якобы с почтового ящика председателя Верховной Рады. В теме указано "Новая Конституция Украины", а прикреплена ссылка на видеообращение одиозного экс-народного депутата-«регионала» Олийныка, который, как известно, скрывается после Революции Достоинства. В обращении говорится о необходимости принимать новую Конституцию на референдуме", - написал он.

Столярчук подчеркнул, что Гройсман к этим письмам не имеет никакого отношения.

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"Хакеры (уже установлено, что письмо рассылалось с российского почтового сервера) поступили хитро. Ящик спикера не сломан, и с его почтового ящика эти письма не рассылались. Хакеры только подменили адрес отправителя, и нашли способ обойти антиспамовую защиту, которая, как правило, блокирует такие письма", - сообщил пресс-секретарь.

По словам Столярчука, "понятно, что целью хакерской атаки является помешать принятию изменений в Конституцию в части децентрализации и дискредитировать председателя ВР".

В то же время, Столярчук подчеркнул, что "нашим недругам (очевидно, российским) у нас один ответ: децентрализацию не остановить, даже гибридными хакерскими атаками".