Чубаров предложил расширить Минский формат переговоров включением вопроса возвращения Крыма

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ZN.UA.

Он считает, что это позволяет в едином контексте системно рассматривать все вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Но этот вариант, по его мнению, труднее реализовать, потому что "западные партнеры хотят "быстрых" результатов по Донбассу".

При этом Чубаров предлагает брать пример с России — относительно толкования Минских договоренностей, целью которых было восстановление территориальной целостности Украины, а от западных партнеров требовать практических шагов в подтверждение их заверений, что они никогда не смирятся с оккупацией Крыма. Прежде всего это отказ от формулы, что в отношении Донбасса и Крыма есть отдельные санкции.

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"Буквально неделю назад некоторые наши партнеры говорили: "Мы не можем уходить от наших обещаний". Я сказал, что это ни в коей мере не есть уход от обещаний. Мы берем Минские договоренности, а там говорится о территориальной целостности Украины. Здесь вопрос интерпретации. Мы насытились за два года интерпретациями господина Путина! Давайте уже не будем никого обманывать. Мы считаем, что в вопросе восстановления территориальной целостности Украины, закрепленной Минскими договоренностями, есть и деоккупация Крыма", — говорит Чубаров.

"Идею о создании международной площадки для переговоров по возвращению Крыма Меджлис крымскотатарского народа обсуждает с лета 2015 года на всех встречах с ведущими мировыми политиками и с руководством Украины", — сказал Чубаров в комментарии.

"Неизбежность обсуждения вопроса деоккупации Крыма очевидна для всех, в том числе, и для Владимира Путина. Категорически отвергая любые попытки даже упоминания о Крыме в контексте российско-украинского конфликта, Путин, тем не менее, готовится к жесткой схватке в надежде оставить за Россией Крым в обмен на уступки по всем иным требованиям Украины и международного сообщества. Инициатива президента Украины по созданию международного формата для переговоров по возвращению Крыма уже воспринята Россией "в штыки". Более того, я не исключаю громких демаршей и ультиматумов со стороны России с угрозами прервать диалог по урегулированию ситуации на Востоке Украины. В то же время, предложенные Украиной шаги — переговоры вместо войны — не могут не быть приняты международным сообществом", — считает лидер Меджлиса.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина планирует в ближайшее время запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма, аннексированного в 2014 году Россией. Отмечается, что Киев намерен создать дипломатический форум наподобие женевского формата, основу которого в 2014 году составляли Россия, Украина, Евросоюз и США.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании службы по деоккупации Крыма.