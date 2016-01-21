Хуг заявляет о неудовлетворительном выполнении сторонами Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге.

«Использование оружия четко показывает, что вооружение не отведено от линии соприкосновения, и соблюдение Минских соглашений остается неудовлетворительным», - отметил Хуг.

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По его словам, обе стороны конфликта должны лучше выполнять Минские договоренности.

«Наблюдатели СММ ОБСЕ увидели опустевшие площадки для отведенных вооружений с одной стороны и относительно мало военного оборудования на таких площадках с другой стороны», - сообщил Хуг.

Он отметил, что за последние несколько месяцев наблюдатели увидели тенденцию, что обе стороны конфликта передислоцировали позиции ближе друг к другу, и это очевидно наблюдалось к западу и северо-западу от окраины Горловки и Зайцево.

«К сожалению, мы продолжаем регистрировать военные действия вокруг Горловки. В воскресенье резко возникли примеры вооруженной борьбы, когда между 18.30 и 22.47 был интенсивный обмен выстрелами на юго-западных окраинах этого города. Сначала применялось не только стрелковое вооружение, но очень быстро мы услышали, что используются танки и минометы, которые запрещены приложением к Минским соглашениям», - заявил Хуг.

Он также отметил, что Донецк и местность возле Донецкого аэропорта остаются «относительно спокойными».

«Никто не ожидает скорой полной демобилизации, мы не ожидаем, что обе стороны сложат оружие, когда они чувствуют постоянную угрозу. Тем не менее, мы ожидаем, что обе стороны будут уважать заключенные соглашения о создании зоны безопасности», - заявил Хуг.