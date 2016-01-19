Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму учитывают "территориальные претензии" Украины

Об этом заявил так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

"Это связано, прежде всего, с территориальными претензиями со стороны Украины и c отказом ряда стран признать факт воссоединения Крыма с Россией. Водная, транспортная, продовольственная и энергетическая блокада полуострова является следствием этой деструктивной политики", – сказал оккупант Крыма.

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При этом он отметил, что на объектах, связанных с перемещением людей – это симферопольский аэропорт и Керченская паромная переправа – не зафиксированы происшествия, которые угрожали бы безопасности граждан.

По словам Аксенова, в оккупированном Крыму разработан план противодействия идеологии терроризма на 2015–2018 годы.

Документ, в частности, предусматривает "создание механизмов защиты информационного пространства Крыма от проникновения идей, оправдывающих экстремизм и терроризм".

Ранее Рада определила дату начала временной оккупации Крыма. Законом в Законе Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” устанавливается, что датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года.