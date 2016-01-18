Глава МИД Литвы заявляет, что приедет в Украину с коллегами из Польши и Швеции

Как передает Delfi.lt, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что планируется посетить не только Киев, но и один из регионов Украины, чтобы обратить внимание на необходимость оказания помощи провинции.

"Мы договорились со шведским министром иностранных дел и польским коллегой посетить Киев и один из украинских регионов", - сказал в телефонном интервью из Брюсселя Линкявичюс, который участвует во встрече министров иностранных дел ЕС.

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Он отметил, что время и конкретное место визита пока не согласованы.

"Слышны голоса о том, что нужно оказывать большее давление на Украину, что Украина не проводит политических реформ по своим обязательствам в сфере децентрализации. Я понимаю, что обязательства записаны, но мы должны признать существенную вещь, что, прежде всего, должна быть безопасность. Если мы не добьемся улучшения в сфере безопасности, то не будет предпосылок для политических реформ. Здесь я не могу сказать, что есть единый подход, поскольку есть оценивающие ситуацию по-разному", - сказал Линкявичюс.