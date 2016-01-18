Журнал Penthouse перестанет выходить в бумажной версии

Точная дата выхода последнего бумажного номера Penthouse пока не выбрана, передает "Лента.ру".

Компания FriendFinder Networks, владеющая изданием, заявила, что его переосмыслили в соответствии с предпочитаемым способом потребления медиаконтента в современном мире. Содержание журнала при этом не изменится.

Офис редакции в Нью-Йорке будет закрыт, а сотрудники переведены в новый офис в Лос-Анджелесе, где расположена штаб-квартира FriendFinder Networks.

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Журнал Penthouse был основан в 1965 году в Великобритании, а в 1969 появился в США. Издание, печатавшееся в разгар сексуальной революции, позиционировалось как «журнал о сексе, политике и протесте». В период с 1998 по 2005 год журнал сменил формат и вместо эротических снимков стал публиковать материалы порнографического характера. В сентябре 2013-го FriendFinder Networks заявила о банкротстве. В декабре того же года суд одобрил план компании по реорганизации.

На пике популярности тираж Penthouse превышал 5 миллионов экземпляров в месяц. В 2012 году он сократился до 109,8 тысячи в месяц.