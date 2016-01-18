СМИ назвали претендента на пост первого вице-премьера

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в "УДАРе". По их словам, президент Петр Порошенко активно уговаривает лидера партии Виталия Кличко, у которого испортились отношения с Ковальчуком, поддержать его назначение на эту должность.

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При этом другие источники издания в партии говорят, что сам Ковальчук хочет получить должность первого вице-премьера.

Информацию о том, что Ковальчука продвигают на должность вице-премьера подтвердили изданию и в администрации президента (АП).

Предполагается, что Ковальчук будет курировать в правительстве экономический блок. В администрации это объясняют необходимостью упростить координацию между правительством и президентом.

Как известно, отношения Ковальчука и Кличко испортились еще в период президентских выборов 2014 года. По словам собеседников издания, Ковальчук попытался ограничить полномочия Кличко как председателя партии. После этого Ковальчук пошел работать в АП.

"Мы знаем, что Кличко давно просит освободить Ковальчука из АП", - сказал собеседник.

Виталий Ковальчук в 1993 году окончил юридический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". В 2011 году получил второе высшее образование по специальности "Государственное управление" в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. На последних парламентских выборах Ковальчук руководил избирательным штабом "Блока Петра Порошенко".