На прокуроров в 2015 году потрачено более 2,4 миллиарда гривень

Такие данные предоставила Генеральная прокуратура Украины, передает радио "Свобода". "Расходы по программе 0901010 "Осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров прокуратуры" по состоянию 01.12.2015 составили 2 463 129 634 грн", – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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В начале декабря ГПУ отчиталась о завершении первого этапа реформирования. Впрочем среди 154 глав вновь образованных местных прокуратур нет ни одного, который не работал бы прокуратуре ранее.

В 2014 году Генеральная прокуратура сообщала о том, что общие бюджетные расходы на прокурорскую деятельность составили более 2,8 млрд грн. В проекте бюджета на 2016 год правительство заложило на органы прокуратуры 3,2 млрд грн, а также дополнительно 74 млн грн на вновь созданную Специализированную антикоррупционную прокуратуру.