На прокуроров в 2015 году потрачено более 2,4 миллиарда гривень
Бюджетные расходы на прокурорскую деятельность по состоянию на декабрь 2015 года составляют более 2,4 млрд грн.
Такие данные предоставила Генеральная прокуратура Украины, передает радио "Свобода". "Расходы по программе 0901010 "Осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров прокуратуры" по состоянию 01.12.2015 составили 2 463 129 634 грн", – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
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В начале декабря ГПУ отчиталась о завершении первого этапа реформирования. Впрочем среди 154 глав вновь образованных местных прокуратур нет ни одного, который не работал бы прокуратуре ранее.
В 2014 году Генеральная прокуратура сообщала о том, что общие бюджетные расходы на прокурорскую деятельность составили более 2,8 млрд грн. В проекте бюджета на 2016 год правительство заложило на органы прокуратуры 3,2 млрд грн, а также дополнительно 74 млн грн на вновь созданную Специализированную антикоррупционную прокуратуру.