Яценюк не представляет Верховную Раду без двух женщин

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил коллектив информационного агентства УНИАН с 15-летним юбилеем.

Поздравление размещено на официальном сайте парламента.

«В этот праздничный день вместе с многочисленным активом почитателей УНИАНа с уважением воздаю должное многолетним репортерским творческим поискам и достижениям вашего агентства», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

«УНИАН справедливо считают авторитетным и влиятельным источником информации, надежным и уверенным партнером, которого уважают на рынке новостей», - заметил Председатель парламента.

Он отметил, что агентство стало мощной движущей силой в создании национального информационного пространства и уникальной школой журналистского мастерства. «Парламентский сессионный зал, журналистскую ложу сегодня уже невозможно представить без репортеров УНИАНа, которые работают профессионально, на опережение», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК (Работу Верховной Рады в УНИАН освещают журналистки Ольга Федорченко и Надежда Пришляк - ред.).

«Творческий задел работников вашего агентства был и остается первоисточником оперативной, профессионально подготовленной, взвешенной информации по актуальным вопросам государственной политики и общественно важных событий», - говорится в поздравлении.

«Верю, что коллектив агентства и в дальнейшем будет наращивать свой потенциал, уверенно будет идти вперед, настойчиво будет воплощать цель, чтобы его продукцию знали и должным образом ценили по высоким стандартам качества в широком мире. Искренне желаю работникам УНИАНа творческих успехов, профессиональных взлетов и крепкого здоров’я», - подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.