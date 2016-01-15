Умер бывший "свободовец" Александр Шевченко
14:39, 15 января 2016Политика
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На 79-м году жизни умер украинский ученый-правовед, народный депутат VII созыва Александр Шевченко.
Шевченко - бывший нардеп от "Свободы" / twitter.com/vo_svoboda
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».
«Ушел из жизни доктор юридических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, народный депутат Украины VII созыва, автор проекта Конституции Украины, «свободовец» Александр Авксентьевич Шевченко», - говорится в сообщении.
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Как сообщалось, Шевченко был избран в Верховную Раду в 2012 году по списку ВО «Свобода» (№ 5 в списке). В парламенте 7-го созыва был членом Комитета по иностранным делам, членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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