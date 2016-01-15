Умер бывший "свободовец" Александр Шевченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Ушел из жизни доктор юридических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, народный депутат Украины VII созыва, автор проекта Конституции Украины, «свободовец» Александр Авксентьевич Шевченко», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Шевченко был избран в Верховную Раду в 2012 году по списку ВО «Свобода» (№ 5 в списке). В парламенте 7-го созыва был членом Комитета по иностранным делам, членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.