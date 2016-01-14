Президент не исключает, что во время выборов на Донбассе привлекут международные силы обеспечения правопорядка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.

"Я не исключаю, что для обеспечения безопасности, особенно во время выборов, придется использовать международные силы обеспечения правопорядка", - сказал он.

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По его словам, это может быть или CSDP mission ЕС, или полицейские силы ОБСЕ.

"Мы очень тщательно рассчитываем все наши дальнейшие шаги", - сказал он.