Президент не исключает, что во время выборов на Донбассе привлекут международные силы обеспечения правопорядка
17:11, 14 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает использование международных сил обеспечения правопорядка на Донбассе к выборам.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.
"Я не исключаю, что для обеспечения безопасности, особенно во время выборов, придется использовать международные силы обеспечения правопорядка", - сказал он.
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По его словам, это может быть или CSDP mission ЕС, или полицейские силы ОБСЕ.
"Мы очень тщательно рассчитываем все наши дальнейшие шаги", - сказал он.
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