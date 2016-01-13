Абсолютное большинство жителей Донбасса отрицает, что русскоязычных кто-то притесняет - опрос

Об этом говорится в результатах социологического опроса группы "Рейтинг".

Респондентам был задан вопрос, чувствуют ли они, что на граждан Украины, родным языком которых является русский, осуществляются давление или угрозы за их язык. Так, 54% ответили, что однозначно не чувствуют такого, а еще 28% - что скорее не чувствуют.

Зато 9% считают, что такое давление скорее осуществляется, а 2% в этом уверены. 7% опрошенных не смогли дать ответ.

Читайте такжеПутин признался, что границы для него не важны, если "русским людям угрожают"

В свою очередь 49% жителей региона заявили, что однозначно не поддерживают решение Российской Федерации направить в Украину свои войска для "защиты русскоязычного населения", еще 22% склонны такое не поддерживать.

В то же время 7% скорее согласны с такими действиями, а 2% это однозначно поддерживают. Однако 20% опрошенных ответ не дали.

Читайте такжеПутин: мы использовали в Крыму армию, но никого не оккупировали, ни один человек не погиб

Действия России в отношении Крыма 41% жителей Донбасса оценивает как незаконное вторжение и оккупацию территории независимой Украины, 11% - как правомерную защиту русскоязычных граждан Украины. Другой ответ дали 18%, не смогли прокомментировать это 30%.

По мнению 50% опрошенных, Украина должна оставаться унитарным государством. 14% считают, что она должна стать федеративной, а 13% - оставаться унитарным государством, но "без Крыма".

7% считают, что Украина должна быть разделенной на несколько государств, 2% дали другой ответ, 15% не дали ответа.