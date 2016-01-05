Пограничники зафиксировали вражеский БПЛА и реактивный самолет на границе с оккупированным Крымом

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что они совершали полет напротив участков отделов пограничной службы «Червоный Чабан» и «Геническ» вдоль административной границы над территорией полуострова.

ГПСУ проинформировала об этом соответствующие подразделения ВСУ.

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Кроме того, ведомство сообщает, что в зоне АТО за сутки обстрелов позиций пограничных подразделений и блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими, не было.

В районе проведения АТО также не зафиксировано использование незаконными вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов.