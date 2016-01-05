В Украине может появиться международная группа по возвращению Крыма

Об этом заявил политтехнолог, автор проекта Free Crimea Тарас Березовец, передает "Крым.Реалии".

"Я не исключаю того, что появится некая контактная группа даже без участия Российской Федерации, куда имеет смысл подтянуть, например, страны Балтии, подтянуть сюда ту же самую Турцию, а также Грузию, Молдову – страны, которые пострадали напрямую от России и российской агрессии. Такая контактная группа уже начинает обрисовываться. Но я думаю, что в первую очередь в этом заинтересованы Украина, Молдова, Грузия, которые понесли территориальные потери, им сейчас есть смысл объединяться", - отметил он.

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Кроме того, политтехнолог не исключает появления некой группы людей, которые будут заниматься вопросами Крыма под эгидой государства.

Отвечаю на вопрос, сможет ли 2016-й стать годом возвращения Крыма, Березовец отметил: "К сожалению, это проблема на годы, если не на десятилетия вперед: вопрос возврата Крыма – это вопрос средней и долгосрочной перспективы".

Ранее политолог заявлял, что Порошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения Крыма.