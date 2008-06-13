Яценюк: мажоритарная система – это механизм, как скупать депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не поддерживает идею возвращения к мажоритарной системе выборов народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил сегодня во Львове во время встречи с членами президиума Львовского областного совета, членами исполкома Львовского городского совета, членами коллегии облгосадминистрации, председателями районных советов, городскими председателями городов областного значения.

«Я категорический противник возвращения к мажоритарной системе – это механизм, как скупать депутатов», - подчеркнул спикер.

По его убеждению, мажоритарная система отстаивается лишь теми партиями и блоками, которые являются «классическими конъюнктурщиками, которые не имеют идеологии, а имеют желание попасть во власть, а не реализоваться в ней».

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает, что любые досрочные выборы сейчас не изменят политической конструкции, не изменят политических игроков. По его словам, «максимум, что может произойти в случае переизбрания парламента, - поднимется рейтинг малых политических партий и блоков». «Но, отмечаю, конструкция в парламенте не изменится», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Председатель Верховной Рады также высказался за реформирование избирательной системы, а именно за формирование реестра избирателей и голосование исключительно по открытым спискам. «Избирательная система как на местном, так и на государственном уровне должен предусматривать открытые списки для того, чтобы избиратель знал, за кого он голосует», - сказал А.ЯЦЕНЮК.