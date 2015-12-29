Яценюк считает, что о конфликтах внутри власти лучше молчать
17:31, 29 декабря 2015Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что лучше не говорить о внутренних конфликтах в коалиции и возможных противостояниях президента и премьера.
Яценюк считает, что о конфликтах лучше не упоминать / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арсений Яценюк заявил во время пресс-конференции по итогам 2015 года.
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"Мне много чего хочется вам сказать, но я вам ничего не скажу и буду молчать до последнего для того, чтобы не повторился трагический сценарий 2005 года", -заявил премьер, отвечая на вопросы журналистов.
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