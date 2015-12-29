Порошенко потребовал разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине
13:32, 29 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко требует разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине.
Президент заявил об этом во время итоговой коллегии СБУ / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой коллегии Службы безопасности Украины.
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«Я требую в кратчайшие сроки разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине», - заявил Порошенко.
Ранее сегодня Порошенко заявлял, что Россия переходит к новым формам гибридной войны: враг делает ставку на диверсионную подрывную деятельность внутри Украины.
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