Порошенко потребовал разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой коллегии Службы безопасности Украины.

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«Я требую в кратчайшие сроки разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине», - заявил Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко заявлял, что Россия переходит к новым формам гибридной войны: враг делает ставку на диверсионную подрывную деятельность внутри Украины.