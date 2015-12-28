Здравствуй, культ личности

Можно поздравить наших северных соседей с окончательным и бесповоротным формированием полноценного культа личности действующего главы РФ. Президент Путин стал «иконой и новым смыслом жизни» подавляющего большинства россиян. Володинская фраза «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» стала реальным отображением нынешней российской действительности, где на президенте замыкается все и вся в стране. Поскольку демократических институтов власти в РФ на данный момент не наблюдается, в случае резкого ухода Путина шансы погружения государства в «войну всех против всех» крайне высоки без вмешательства внешних сил.

Все российские государственные мужи будут использовать один «понятийный аппарат», правильно и к месту употребляя слова из питерского уличного слэнга

Но в чем же видны элементы культа личности Путина? Во многих проявлениях.

Например, на днях в России выпущен сборник цитат Владимира Путина под названием «Слова, меняющие мир» с собранием фрагментов речей действующего президента, начиная с 2003 года. В названии почему-то отсутствует слово «русский». Вполне возможно, что формирование «русского мира» уже попросту утратило свою актуальность. Но важно другое, – цитатники Путина выполнены качественно, дорого и «строго рекомендованы» в качестве настольной книги для всех российских чиновников. Теперь все российские государственные мужи будут использовать один «понятийный аппарат», правильно и к месту употребляя слова из питерского уличного слэнга.

Еще один нюанс. В Украине, к счастью, до сих пор не было создано запахов какого-либо из президентов за последние 25 лет. А в России уже появился эксклюзивный парфюм с запахом Путина. Создал новый аромат белорусский парфюмер Владислав Рикунов. Теперь каждый россиянин всего за 6 тысяч рублей может ощутить себя немножко Путиным.

Особое внимание следует обратить на пропагандистскую обработку детей в РФ. «Путинята» – нынешнее изобретение «российских патриотов». В частности, не так давно саратовское издательство «Научная книга» выпустило стихотворный сборник «Путинята» с патриотическими стихами про президента РФ для детей. В этом сборнике, «путинята» определены как «защитники Отечества и дяди Путина». То есть, у детей четко формируют ассоциативный ряд Родины и Путина. Четкое пропагандистское выполнение володинской формулы «Есть Путин – есть Россия». Авторы сборника считают, что настала пора создавать по всей стране детские кружки любителей Путина по аналогии с советскими детьми-октябрятами. Судя по всему, это только начало процесса разворачивания «культа личности Путина» в детской среде.

Другой пример из этой же сферы – подборки детских рисунков для участия в конкурсах на лучший портрет Путина и Медведева. То есть в российских школах уже давно организовывают конкурсы рисунков на лучший портрет Путина и почти все россияне считают это нормальной практикой. Такой вывод, к сожалению, лишь подтверждает гипотезу, что проблема агрессивной политики нынешней РФ не только в ее руководстве, но и в общих установках российского общества, практически полностью одобряющего все то, что ныне осуществляет Путин и его режим.

Естественно, что по всей России уже не в диковинку установление прижизненных памятников Путину, часто в стиле «под Юлия Цезаря», - бюст в лавровом венке. Например, в Санкт-Петербурге в этом году в бронзе установили Путина в образе римского императора. При этом автор памятника открыто заявил, что на идею поставить сей памятник его вдохновила аннексия Крыма.

Проблема агрессивной политики нынешней РФ не только в ее руководстве, но и в общих установках российского общества

Не исключено, что совсем скоро по всей России начнут «колоть профили Путина на левой груди».

Как в песне Владимира Высоцкого – «…ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца...». Кстати, некоторые российские эксперты, блогеры и журналисты уже сейчас отмечают масштабное строительство новых тюрем по всей стране. А в самой России полным ходом идет процесс «закручивания гаек». Чего стоит только признание приоритета внутреннего права над международным и практически каждодневное нарушения властями разного уровня действующей конституции РФ, которую, кстати, пока еще никто не отменял.

Следует помнить, что каждый «культ личности» заканчивается его развенчанием. Не будет исключения и в случае с Путиным. С катком истории невозможно договорится или запугать его чем-либо. Попробуйте представить Дмитрия Медведева, вторую половинку нынешнего властного тандема в РФ, который будет воодушевленно развинчивать культ личности Путина в ближайшем будущем, вещая о непоправимом вреде для России, который нанес ее уже бывший вождь.

Довольно скоро у нас есть хорошие шансы увидеть сей политический перформанс.

Роман Рукомеда