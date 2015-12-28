Лавров о заявлениях ЕС по Украине: С трибуны говорят одно, но в кулуарах меняют точку зрения

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу.

«Они все, вообще, не производят впечатление опытных, мудрых, дальновидных политиков, но я бьюсь над этим вопросом сам, я не могу понять иногда причину. Иногда то, что они произносят с трибуны, противоречит тому, что они говорят тебе один на один, когда никто не слышит. И вот поодиночке подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорит те вещи, которые я считаю разумными, что ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая сама оказалась, в общем-то, жертвой политики Евросоюза, который пытался ее поставить перед этим выбором: или, или. Мы же этим не занимались», - сказал Лавров.

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«Украиной, которая разорвала договор, продвигавшийся французами, поляками и немцами. Наутро вместо правительства национального единства был вооруженный государственный переворот. И все они говорят: ну вот все они сейчас чуть-чуть успокоятся, надо выполнять эти соглашения минские, тогда мы вернемся к нормальному взаимодействию, стратегическому партнерству, но когда они все вместе собираются и говорят с трибуны, они не могут этого произнести», - добавил он.

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По его словам, несмотря на регулярные нарушения Минских договоренностей, страны Запада по-прежнему поддерживают официальный Киев. Лавров отметил, что европейские политики зачастую с трибуны говорят одно, но в кулуарных беседах меняют точку зрения.