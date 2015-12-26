Корбану в полусознательном после операции на сердце состоянии зачитали повестку о вызове в суд - УКРОП

Об этом на своей странице в Facrebook сообщила пресс-секретарь партии УКРОП Евгения Кравчук.

"Геннадию Корбану сделали операцию на сердце. Из реанимации его перевели в палату, где он постепенно выходит из наркоза. Когда больницу института Амосова покинули адвокаты, которые не спали вторые сутки, и журналисты, в палату ворвалась группа сотрудников СБУ в масках. Они зачитали на камеру повестку о вызове политика завтра, на 9.00, к Днепровского районного суда и бросили на кровать ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - говорится в сообщении.

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По словам пресс-секретаря, это произошло через 7 минут после того, как Корбана перевели из реанимации. "Лидер партии УКРОП находился в полусознательном состоянии", - подчеркнула Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня следователи ГПУ пытались вручить Корбану ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

В то же время в партии "УКРОП" сообщили, что врачи Института им. Амосова приняли решение о госпитализации Корбана.

Из-за угрозы инфаркта Корбану сделали операцию.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Защита считает избранная судом мера пресечения незаконным и необоснованным, а ГПУ добивается ареста Корбана