Геннадия Корбана сознательно довели до предынфарктного состояния – адвокат

Об этом 25 декабря в помещении института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова заявила журналистам адвокат политика Оксана Томчук.

«Мы общались с врачами. Безусловно, ухудшение состояния произошло из-за, в том числе, волнения, пережитого в последние дни, связаного с принудительным приводом. Мы считаем, что это было абсолютно сознательное доведение человека до состояния инфаркта», – заявила Оксана Томчук, отметив, что защита будет готовить заявления в правоохранительные органы об уголовном правонарушении со стороны представителей прокуратуры. В связи с этими нарушениями защита также планирует обратиться к международным институтам.

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По словам адвоката, сотрудники ГПУ пытались попасть к Геннадию Корбану для проведения следственных действий даже тогда, когда он уже находился в операционном зале.

«Это очень похоже на Гестапо», – сравнила Оксана Томчук. По ее мнению, сейчас перед прокуратурой не стоит задача объективного расследования, ведь ее сотрудники выполняют конкретный заказ, который заключается в том, что лидер Укропа должен быть заключен при любых условиях.

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Сейчас Геннадий Корбан находится в реанимации после операционного вмешательства – ему провели двойное стентирование. Процедура по настоянию врачей была выполнена немедленно после проведения коронарографии, ведь результаты исследования засвидетельствовали критическое состояние пациента. По словам Оксаны Томчук, у ее подзащитного даже не было времени на размышления относительно проведения операции, ведь в любой момент мог случиться инфаркт.