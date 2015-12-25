Порошенко наградил 300 участников АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Награждены 300 человек, в том числе 282 военнослужащих Вооруженных сил Украины (из них 22 погибших и 51 раненный), 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины (раненные) и 1 военнослужащий Государственной пограничной службы Украины (раненный), которые проявили себя в боевых операциях в течение 2014-2015 годов в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Пески, Дебальцево, Марьинка, Водяное, Спартак, Широкино, Станица Луганская, Счастье, проинформировали в пресс-службе.

Читайте такжеПорошенко отметил успехи ВСУ: армия освободила большую часть Донбасса и надежно держит оборону

Среди награжденных - более 100 военных высокомобильных десантных войск и специальных подразделений ВСУ, а также 30 военнослужащих сводного отряда Воздушных сил ВСУ, которые с 16 декабря 2014 года по 22 января 2015 года обороняли боевые позиции в районе населенного пункта Спартак Донецкой области и в результате непрерывных ожесточенных боев уничтожили большое количество техники и живой силы врага, говорится в сообщении.